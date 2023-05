A rédei gyülekezeti termet a helyi református hívek fogadták nagy örömmel, és a bakonysárkányi gyerekek is bizonyára boldogan vették birtokba az új játékokat a játszótéren, melyek mintegy 5 millió forintba kerültek. Az udvarra hinta, tányérhinta, rugós lovacska és mászóvár is került. A támogatásból útfelújításra is jutott vármegyénkben, például a tokodi Temesvári utca 40 millió forintból vált jobb állapotúvá, melyből 30 millió forint volt a sikeres pályázat.