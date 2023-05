A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal állásbörzét szervez, amelyen közel 30 kiemelt munkáltató, továbbá 8 munkaerő-kölcsönző és magán-munkaerőközvetítő több mint 1000 nyitott pozícióval várja az érdeklődőket – közölte a kományhivatal.hu.

A tájékoztatásuk szerint a vármegyei állásbörze célja, hogy a munkavállalók megtalálják a színes kiállítói kínálatban azt az álláslehetőséget, amelyik készségeiknek, elvárásaiknak leginkább megfelel, a munkáltatók pedig ráleljenek arra a jelöltre, aki legalkalmasabb a felkínált munkakör betöltésére. A kormányhivatal célja továbbá, hogy a munkaerőpiac hangsúlyos szereplőjeként a lehető leghitelesebb forrásból, személyesen tájékozódjon a munkaadók igényeiről, szolgáltatási és támogatási szükségleteiről, elképzeléseiről, a humánerőforrás gazdálkodás terén tervezett jövőbeni lépéseiről.

Az érdeklődőket a már jól ismert gyári és irodai munkák mellett kerékpár-, cipő- és papíripari, gyógyszeralapanyagkészítő, iskolaőr, illetve mérnöki lehetőségek is várják. De ha valaki nemcsak szakmát, hanem hivatást is keres, akkor a helyszínen szerződéses vagy tartalékos katonának, határvadásznak, rendőrjárőrnek és tűzoltónak is jelentkezhet.

A rendezvény az álláskeresőkön felül olyan fiatalok előtt is nyitva áll, akik akár a duális képzés keretein belül korszerű ismeretekre, versenyképes tudásra szeretnének szert tenni, ugyanis számos munkáltató szakmai gyakorlatra, gyakornoki pozícióra is keres munkatársakat.

A vármegyei állásbörzének idén az esztergomi Szent Adalbert központ (Esztergom, Szent István tér 10.) ad otthont május 24-én, szerdán. A program 9:30-kor, ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, és délután 14 órakor zárul. A további részletekért Anda Klára foglalkoztatási szakügyintézőt a [email protected] e-mail címen, illetve Steindl-Arató Vera osztályvezetőt a [email protected] címen kereshetik fel az érdeklődők.