– A holnapi, csütörtöki nap is tartogat meglepetéseket. Koncertezik a Hahó együttes, pénteken pedig az egykori dolgozókkal lesz közös ünnep, de a Tündérműhely bábcsoportos előadásában láthatjuk a Füstöcske a kis sárkányt. Később nosztalgiaebéddel és tortával várjuk a vendégeket, végül nosztalgikus diavetítéssel zárul a program, melynek keretében régi fotókat mutatunk be az intézmény életéből – sorolta Pechmann-Péter Beatrix telephelyvezető.

A Brunszvik 1973 decemberében nyitotta kapuit a bányászvárosban. Az óvodát a KOMÉP Építkezési Vállalat építette. Nyitáskor a gyermeklétszám folyamatosan fejlődött, a nyitást követő első két hónapban szalmonellafertőzés tombolt a beköltöző gyermekeknél.

Később 258-an voltak, de a '70-es évek végén, a 80-as évek elején csaknem 400-an jártak az óvodába. Az elmúlt 5 évtizedben folyamatosan korszerűbbé vált az épület. Volt nyílászárócsere, szigetelés, kicserélték a villanyvezetékeket és redőnyöket, valamint klímát is kapott az épület.

Élet az oviban akkor és most A kezdeti években 3 forint 50 fillér volt a reggeli, az uzsonna és az ebéd együtt. Ma csak ebédet kapni 1050-ért. Az óvónői szabadság 24 nap volt, ma 46. Kezdetben két hét leállás volt nyáron, ma ügyelet működik.

Néhány évtizede még tartottak közös névnapokat, amire 30 forintot kellett befizetni és KISZ, valamint szakszervezeti tagok is voltak a munkatársak között. Mára az utóbbi kettő felsorolás teljesen megszűnt.

Jelenleg 10 csoport, összesen 240 gyermek jár a Brunszvikba, ahol logopédiai szoba és tehetségkuckó is van. Az apróságok angolt tanulhatnak, az idén a matematika és a fenntarthatóság kap nagy hangsúlyt. Vannak csoportok, akik a wc papír gurigától a tejesdobozig bezárólag újrahasznosítják a hulladékot.

Az óvónénik szerveztek már barkács délelőttöt és a csalamádé készítés rejtelmeibe is beavatták a kicsiket. Az óvodában alapítvány is működik, a Brunszvik Óvodásokért Alapítvány, ami egyebek mellett programok, és játékok, de bútorok beszerzéséért is felel.