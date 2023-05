A mintegy húszperces attrakció megalapozta az este hangulatát, a máglyagyújtás előtt már több százan szórakoztak a helyszínen. A páratlan panorámával rendelkező dombon kisebb tábortüzeket is gyújtottak a résztvevők, akik pokrócokon ülve és beszélgetve töltötték el a rendezvény legfontosabb pillanatáig hátralévő időt. A piknikre Erős Gábor országgyűlési képviselő is kilátogatott, aki méltatta a szervezőket, úgy vélte, hogy a rendezvény szimbolizálja a helyiek igazi összetartó közösségét. Ezt követően külön köszöntötte a Tokod SE U19-es csapatát, mely megnyerte a korosztályos vármegyei labdarúgó másodosztályú bajnokságot, ami azért is nagy szó, mivel 19 év elteltével újra van bajnokcsapata a nagyközségnek.

Pap Norbert, a szervező Együtt Tokodért Egyesület elnöke a szervezet tagjainak, az önkéntes tűzoltóknak, a polgárőröknek, a segítőknek és a támogatóknak is megköszönte a rengeteg segítséget. A máglya meggyújtásától kezdve az RHS DJ Team hajnalig szórakoztatta a résztvevőket.