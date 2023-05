Ha itt a nyár, akkor itt a burkolatjavítás ideje is a sztrádákon. Ezt az elmúlt hetekben már tapasztalhatták az autósok megyénkben is, hiszen főleg Tata és Komárom térségében voltak gyakoriak az akár tíz kilométernyi kocsisorok. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. most nyilvánosságra hozta, hogy május 22. és 28. között hol indít újabb munkálatokat. Például az M1-en négy helyen: Lébény, Mosonszentmiklós, Ács és Öttevény térségében, valamint az M0-M1 csomópontnál Törökbálint közelében két helyen.

Ezen a héten így összesen már 23 helyen végez munkálatokat a hazai gyorsforgalmi utakon az MKIF Zrt. (az M0-M1 csomópontban 2, az M1-en 6 helyen dolgoznak). Amit biztosan tudni lehet: az M1-M0 csomópontban hétfőn a 14 és 16 kilométer között aszfaltoznak. Kedden az M1 135 és 136 kilométere között dolgoznak, míg másnap a 93 és 99 kilométer, illetve a 140 és 141 kilométer között. Csütörtökön a sztráda 142 és 143 kilométere között aszfaltoznak, míg pénteken az M1-M0 csomópont14 és 15 kilométere között dolgoznak a munkagépek.