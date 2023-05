Mokos Attila az utóbbi időszakban számtalan elismerést kapott. Március 15–én Jászai Mari-díjat kapott, majd a Nap a hálóban szlovák filmes díjátadón a legjobb férfi főszereplő és a legjobb mellékszereplő is ő lett. A Komáromi Napok ideje alatt az észak-komáromi Tatra Mozi előtt is csillagot kapott, Ivan Reitman filmrendező és Kaszás Attila színművész után Mokos Attila neve is szerepel a csillagsétányon.