– Mindegyik kis imádnivaló, saját egyéniség. Mogyi is megtalálta a helyét már a csapatban. Nem mondom, hogy nincsenek kisebb civakodások, de ragaszkodnak is egymáshoz. Mogyi is nagyon kis karakán kutyus lett, tiszta izom, folyamatosan rohangál, nem tud egyhelyben maradni. Mellette hatalmas az étvágya, ha meglátja a kezemben a tálkáját már jön és követeli az ebédjét. A sebei is szinte teljesen begyógyultak, a műtétek helyén szépen vissza nőtt a szőre, a fején és a fülén lévő sebekből is már csak egy halvány csík látszik. Már csak egy rossz emlék maradt az egész – mondta megkönnyebbülten a gazdi.