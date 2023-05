Megtudtuk azt is, hogy most hétvégén a Hegyeshalom irányába vezető oldalon, a 81. és 83. kilométerszelvények között – vagyis az Igmándi pihenőhely közelében – a belső sávban végeznek aszfaltozási munkálatokat. Szintén a mostani, vagyis a 18. héten kezdődött el egy nagyobb szabású projekt, mégpedig a Rába híd felújítása: az országhatár felé tartó jobb oldalon a 123. és 125. kilométerszelvények közötti szakaszt érintik a munkálatok, melyek várhatóan június 15-ig is eltartanak.