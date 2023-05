A tűzoltóautó létráján függeszkedve, új kihívást indítványozva kapta magára bevetési ruháját Sejben Tibor, a tatabányai tűzoltó őrmester – látható az Országos Katasztrófavédelem legújabb videóján.

Ismeretes, hogy a tűzoltóknak csupán néhány percük van elkészülni és elindulni a segélyhívás helyszínére. Amíg a bejelentő megpróbálja összeszedni a gondolatait, a vonal másik végén a diszpécser már nyitja is a megfelelő adatlapot, hogy 10-15 másodperc múlva már pötyögje is be az adatokat, hogy hány autót indít, mi a pontos cím, és milyen szakmai kategóriába rakja a hívást – írja az origo.hu.

Ez utóbbi az akut életveszélytől az egyébig mozoghat egy terjedelmes ábrán: az egyéb akár csak egy kerítésbe szorult kutyát is jelenthet, és nagyon nem mindegy, hogy első blikkre mit ír be a diszpécser az adatbázisba, mert a riasztott laktanyában is ezt látja a kommunikációért felelős, úgynevezett híradós és a kivonuló egység.

A riasztás kiküldésétől indul az a két perc, ami alatt a tűzoltóautónak ki kell gördülnie a garázskapun. Ha kidőlt fához mennek, ezt a két perces szintidőt tartják, ha viszont ember van életveszélyben, az autóban öltöznek, így az idő lerövidül egy percre. Az összidő így a telefon felvételétől az autó indulásáig két és három perc között mozog.