Féltávnál tart, máris rekordmennyiségű szemét gyűlt össze a bányászvárosban és környékén. Az elmúlt néhány hónap elegendő volt arra is, hogy a program, a szemétgyűjtő akció híre túljusson a város határán is. Lapunk a májusi szemétszedő alkalom után kereste meg a program szülőatyját, Torma Lajost, aki elmondta a legfontosabb tudnivalókat.

– Kommunális szemetet gyűjtöttünk első sorban. Készítek előtte és utána is fotót, így jól látható a területek közötti különbség – mondta Torma Lajos, aki szeretné, ha az akció előbb-utóbb célt érne és tisztább lenne a környezetünk. A kerékpáros szakosztályvezető szerint nem kihívás minden hónapban egy zsák szemetet összegyűjteni. Az alkalmak előre nem meghirdetettek, tehát az a cél, hogy mindenki lehajoljon egy–két eldobott papírért, ami az útjában hever.

– Először az oroszlányi kerékpárút mentén szedtük össze az eldobált pet–palackokat, energiaitalos dobozokat és gyorséttermi hulladékokat. Később a Pusztavámi úton takarítottunk, de korábban voltunk már a garázssoroknál, a Malom–tónál, vagy éppen a régi benzinkútnál is találtunk kidobni valót – tudtuk meg, de Zámoly irányába is mentek a biciklizők, vagyis tekertek az oroszlányiak.

– Nem is gondolnánk, hogy 100 méteres szakaszon is meg lehet tölteni a 120 literes szemeteszsákot. Ráadásul úgy, hogy néhány hét alatt ugyanarra a helyszínre mentünk vissza. A mostani alkalomnál megtelt a 250 literes zsák is és nagyon bízom abban, hogy egyre több követőnk lesz és egyre népszerűbb lesz az akció. Egy bolygónk van, kötelességünk megóvni, amennyire csak tudjuk! – összegzett Torma Lajos, aki nemcsak sportember, de elkötelezett természetvédő is egyben.