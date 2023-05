A Dorogi Futókör tavaly szervezte meg az első, egy napon át tartó futórendezvényét, mellyel 242 embert mozgattak meg. A résztvevők 3645 kört teljesítettek, ami 1458 kilométernek felel meg. Előzetesen az volt a céljuk, hogy idén túlszárnyalják a tavalyi eredményt, ami végül sikerült is.

A szervezők tájékoztatása szerint a jótékonysági programmal a dorogi óvodák számára kívántak adományokat gyűjteni, a felajánlott összegeket kültéri játékok megvásárlására fordítanák. Ösztönzésként az első négyszáz adományozónak meglepetéssel kedveskedtek.

A megmozdulás ezúttal is igen sikeres volt, számtalan cég, magánszemély is segítette valamilyen formában a kezdeményezést. A Dorogi AC Karate, Kick-box szakosztályai, az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület, az Esztergomi Futóközösség – Csigafutás, a Jégoroszlánok, a Sítechnika, illetve a Táti Tigrisek is közreműködtek a célok elérésében.

A beszámoló szerint a legfiatalabb résztevők Adorjányi Anna, Bonyhai Bálint és Sárdi Zalán voltak (egyaránt 1 évesek), a legidősebb a 78 éves Kempf Istvánné volt. Az egyénileg legrövidebb teljesített táv 1 kör volt. A nőknél Kövecs-Dózsa Hajnalka, a férfiaknál Szegvári József futotta a legtöbbet: előbbi 105, míg utóbbi résztvevő 137 körrel járult hozzá a közös sikerhez. Erős Gábor országgyűlési képviselő – aki szintén bekapcsolódott a programba – a közösségi oldalán mondott köszönetet a szervezőknek és a futóknak.