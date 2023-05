A felsőgallaiak civil kezdeményezésként aláírásgyűjtésbe kezdtek a végleges bezárás ellen. Remélik, sikerül visszaállítani a szolgáltatóház működésének alapjait, miszerint „szolgáltat”, és ismét helyben is meg tudják oldani a postai ügyintézést.

– Kezdetben, az energiahatékonyságra hivatkozva, átmenetileg zárt be a felsőgallai kisposta a téli fűtési időszak alatt. Február közepén azonban kiderült számunkra is, hogy a kispostánkat nem nyitják újra. Felsőgalláról bejutni postai ügyintézés miatt senkinek nem könnyű, még annak sem, akinek autója van. Szerettük volna, hogy az amúgyis felújítás és energiahatékony beruházás alatt álló Szolgáltatóházat visszakapjuk – mondta Varga Beatrix, aki a helyiek reakciója után aláírásgyűjtésbe kezdett két segítőtársával. A civil összefogásnak köszönhetően összesen 934 felsőgallai írta alá a kezdeményezést. Szerdán reggel Tatabánya Polgármesteri Hivatala fogadta a civilek aláírásait.

Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya város polgármestere tájékoztatta Varga Beatrixet a Magyar Posta Zrt.-vel történt egyeztetésükről.

– A Magyar Posta Zrt. tájékoztatása szerint a nagy postának a forgalma a bezárásokat követően 30 százalékkal emelkedett meg, ennek okán nem is kívánják kinyitni ezeket a postákat. Az online megbeszélésen, valamint az álaluk megküldött levélben az árajánlatokra is kitért a cég, továbbá hangsúlyozták, hogy 18 hónapra vállalnak üzemeltetést, határozott időre. A felsőgallai posta esetében egymillió háromszázezer forint/hó + ÁFA összegért, míg a kertvárosit kettőmilió ötszázezer forint/hó + ÁFA összegért vállalják további üzemeltetésre – mondta Szücsné Posztovics Ilona. Hozzátette, hogy az előterjesztésben kiegészítésként belefoglalták, valamint a csütörtöki témaként is feldolgozzák az ügyet.

– Felsőgalla esetében kétféle határozati javaslatot tettem. Az egyik az, hogy a Magyar Posta Zrt. üzemeltesse, míg hivatalunk finanszírozza a szolgáltatóház működését, amely éves szinten 25-30 millió forintot jelent majd. A másik javaslat a kirendeltség újraindítása. Ez azt jelentené, hogy a hivatali dolgozók közül egy fő napi 6 órában nyitva tartana Felsőgallán egy kirendeltséget, aki a különböző levélküldemények, pénzátvételi feladatokat kezelné.