Már tataiak is kicserélhetik a régi égőiiket új, energiatakarékos LED izzókra. Ugyanis a tatai önkormányzat is csatlakozott a CYEB Energiamegoldások Kft. ingyenes lakossági LED csere programjához. Michl József, Tata polgármestere a keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tataiak programra május 1. és május 31. között regisztrálhatnak. Kiemelte, hogy azokat a pályázatokat fogadják el, ahol a villanyszámlán szereplő szerződő fél lakcímkártyáján a szolgáltatás helye szerepel állandó lakcímként. Bár a regisztrációt kizárólag online formában lehet benyújtani a ledcsere.hu oldalon, az önkormányzat mindenkinek segít, ha felhívják a 34/ 588–629 telefonszámot.

– Ha valaki nem tud online regisztrálni és segítséget sem tud kérni rokonaitól, ismerőseitől, annak az önkormányzat segít. Ha telefonon jelzi, hogy szüksége van segítségre, akkor az önkormányzat munkatársai előre egyeztetett időpontban elmennek hozzá és segítenek neki – ígérte a polgármester, aki azt szeretné, ha minél több tatai élne az ingyenes lehetőséggel. Annak is érdemes pályáznia, akinek már most is LED izzói vannak, így ingyen kap csere égőket.

Rigó Balázs alpolgármester arról beszélt, hogy a ledcsere.hu oldalon a „Jelentkezés”–re kattintva néhány perc alatt lehet regisztrálni.

– Csupán néhány adatot kell kitölteni, illetve dokumentum feltöltését követően a rendszer az éves áramfogyasztás, valamint az otthon található izzók száma és használati ideje alapján kiszámolja, hogy az adott háztartás hány ingyenes LED–re jogosult. A kalkuláció alapján egy átlagos háztartásban évente akár 60 ezer forinttal is csökkenhet az áramszámla, illetve 500 kilogrammal csökken a széndioxid kibocsátása – sorolta az alpolgármester a program előnyeit.

A regisztráció során minden helységben pontosan meg kell adni, hogy milyen foglalatú égők vannak és azoknak mekkora a fogyasztásuk, illetve naponta hány órán keresztül használják azokat. Összesen nyolc helyiség adatait adhatjuk meg, majd a rendszer kéri, hogy töltsük fel a személyigazolvány, a lakcímkártya, illetve a villanyszámla másolatát is. Ezután még pár adatot kér az oldal amiket, a feltöltött dokumentumokról könnyen megadatunk, majd véglegesíteni kell a pályázatot. A rendszer a megadott emailcímre küld egy regisztrációs üzenetet, amit csak vissza kell igazolni.

Purgel Zoltán, Tata alpolgármestere pedig azt is elmondta, hogy az új LED égőket a Városházán vehetik majd át az érintettek feltehetően szeptemberben.