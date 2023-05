Természetles akciót hirdetett az MME

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Tavaszi természetles címmel a környezetünkben található élőlények megfigyelésére, a védelmüket segítő adatgyűjtő akcióra hívja a lakosságot – közölte a szervezet.

Azoknak, akik csatlakoznak a programhoz, nincs más teendőjük, mint megfigyelni a kertben vagy a közeli parkban látható madarakat, gyakoribb kétéltűeket, hüllőket, lepkéket és emlősöket, majd megfigyeléseiket beküldeni – emelik ki a közleményben. Mint írják, a Tavaszi természetlesben résztvevők – a Téli madárles 30 perces megfigyelési időszakától eltérően – a nap folyamán bármikor tölthetnek fel adatot, valamint a tavaszi időszak miatt a madarak esetén viselkedési adatokat is fel lehet tölteni, ha egy adott madárfaj párba áll, fészket épít, fiókát etet vagy ha elpusztult madarat találunk.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hangsúlyozza, hogy a Téli madárleshez hasonlóan a leggyakoribb fajok meghatározását a mobiltelefonos applikáción belüli mini határozó segíti, ami az egyes fajok kártyájára való dupla koppintással hívható elő. Mint írják, az adatgyűjtő felület Android és iOS rendszeren, egy Turdus nevű mobilapplikáción és a termeszetlesen.mme.hu oldalon keresztül is elérhető, amelyek azonnal rögzítik a bevitt adatokat. Az applikáció használatához videós segédlet is készül.

Az EU LIFE Nature alapja által a Közösen a természetért című pályázat keretében támogatott Tavaszi természetles csak egyike az MME új, TermészetLesen elnevezésű programjának, amelynek célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak és más állatok megfigyelésébe. A tavaszi akció mellett párhuzamosan fut a Gólyales és áprilisban indul a Fecskeles is.

Új kiadvány népszerűsíti a Pilist és a Visegrádi-hegységet

Aktívan a Dunakanyarban címmel jelent meg az Aktív Magyarország új kiadványa, mely a Pilis és a Visegrádi-hegység látnivalóira és érdekességeire hívja fel a figyelmet. A Pilisi Parkerdő honlapjáról is letölthető, illetve a nagyobb turistaközpontokban is elérhető ismertető anyag gyalogos, kerékpáros és vízitúrás kikapcsolódási lehetőségeket is tartalmaz, de megmutatja, hogy hol vannak kulcsosházak, kilátók a hegységek területén.