Négy éve már elnyerte a rangos elismerést a tatai Kuny Domokos Múzeum és a Német Nemzetiségi Múzeum, most a helyszínt biztosította a Közösségi Múzeum díjátadó ünnepségnek, amit a Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeum Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) szervezett. A Közösségi Múzeum I. konzultációs szintjét érte el idén a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, valamint a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria. Az intézményeknek fontos a közösségük visszajelzése, és a velük való egyeztetés is a közösségi programokról. A Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont idén elérte a Közösségi Múzeum II. szintét. Az intézmény a közösséggel közvetlen és közös munkát végez és vannak olyan programjaik, ahol már a tervezéstől kezdve bekapcsolódik a közösség a múzeum munkájába.

Az eseményen Rigó Balázs, Tata alpolgármestere köszöntője nyitotta meg, aki a tatai múzeumok történetét mutatta be. Majd dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója köszönte meg a szervezők munkáját, és azt, hogy a tatai Német Nemzetiségi Múzeumot választották helyszínül. Hozzátette: 2019-ben, az első között már elnyerték a Közösségi Múzeum díjat. A Német nemzetiségi Múzeumot pedig idén jelölték az Év Múzeuma díjra is.

− Számunkra fontos, hogy meg tudjuk mozgatni a közösséget. Kiemelném a tavalyi Fellner Jakab emlékévet, akinek a munkásságát a Német Nemzeti Múzeum épülete is példája. Ez a programsorozat nem jöhetett volna létre azoknak a civil szervezeteknek a segítsége nélkül, akik ötletekkel, és munkával segítették, hogy minél színesebb programok valósulhassanak meg. Megtisztelő, hogy ez a rangos esemény itt valósulhatott meg, úgy gondoljuk, hogy ez is segít, hogy a múzeum országos hírét vigyék. Köszönöm azoknak az egyesületeknek is a résztvételt, akik a mai program során vállalták, hogy a résztvevőknek bemutatják, hogy milyen munka is folyik a tatai múzeumokban − mondta az igazgató.

Az eseményt szervező Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatója, dr. Cseri Miklós arról beszélt, hogy a Közösségi Múzeum elismerés a múzeumokban folyó közösségépítő munkára kívánja ráirányítani a figyelmet. A kitüntető címet azok az intézmények vehetik át, amelyek alaptevékenységükkel összehangolt közösségépítő munkát végeznek. Az elismerő cím feltétele a szakértők által kidolgozott, dokumentumokkal alátámasztott önértékelési teszten meghatározott pontszám elérése.

A díjátadót szakmai előadások előzték meg. Elsőként dr. Szende László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Múzeumi Főosztályának főosztályvezetője beszélt a közösségi alapú működésről, mai a fenntartható fejlődés kulcsa lehet. Természetesen Petőfi sem maradatott ki a konferenciából. A 200 éve született költőről és közösségeiről dr. Csorba László történész, az MTA doktora tartott előadást.