2022 januárjában került ki a tatabányai származású Sisi első dala és homemade klipje, a Yalla, majd érkezett a Kezeket fel, a szójátékbajnok mesteri MagasLow című dala, a melankolikusabb hangzású Manifesto végül az old school stílust megelevenítő Rappelj jobban is. Áprilisban EP-vel is jelentkezett.

Sisi élőben is brillírozik mostanában, fellépésével nemrég az A38 Hajót is megjárta, de Tatán a Peron Music Club-ban, valamint Budapesten az Akvárium Klubban, is találkozhattunk már vele.

Friss hír, hogy a Szigeten is fel fog lépni, és életében most először fog résztvenni a fesztiválon úgy általában is.

Sisi alig másfél éve tűnt fel a hiphop zenei stílus színpalettáján, máris lehengerelte a hallgatóságot, nemrégiben pedig a Magyar Klipszemle neki ítélte oda a legjobb performanszért járó díját. A különc rapperlány a hajogyar-hu-nak elárulta: eleinte nehezen tudott érvényesülni mint női rapper a javarészt férfiak által uralt hazai szcénában.

– A kezdetekkor még nem is tudtam, mennyire nagy fába vágtam a fejszém. Külföldön vannak női példák, akik gyerekkoromban nagyon inspiráltak, például Missy Elliott és Gwen Stefani, és mióta én is rappelek látom, hogy itthon nagyon dominálnak a srácok. Nem egyszerű a helyzet. Viszont látom, hogy ez a helyzet nem csak nehéz, hanem egyben szerencsés is, hiszen itthon nincs akkora túlkínálat a női rapperekből, mint külföldön. Ez lényegében jó, még ha kicsit magányosan is érzem magam emiatt időnként – tette hozzá a fiatal feltörekvő.