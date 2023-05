Podcast 35 perce

Támadnak a pollenek, érdemes felkészülni rá - PODCAST

Sokunk életét nehezíti meg az allergia szezon és sokszor a gyógyszer mellett orrcseppet, valamint szemcseppet is be kell vetni, ahhoz, hogy elviselhető legyen. A megfelelő előkészületek, azaz a felkészülés sok esetben megkönnyítheti az életünket, ha allergiásak vagyunk a pollenekre. Dr. Viczián Magdolna allergológus volt a Kemma podcast következő vendége, aki többek között arról is beszélt, hogyan lehet csillapítani az allergiás tüneteket.

kemma.hu kemma.hu

Az idei allergiaszezon más lesz mint a tavalyi – mondta el az allergológus. A pollenkoncentráció közepes szintet ért el, az éger és az eperfélék vannak túlnyomóan a levegőben. Dr. Viczián Magdolna szerint az elmúlt napok esős időjárása okán hirtelen megnő a növényzet és gyorsabban beérnek a pollenszemek, ami idejekorán szembesít a problémákkal. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!