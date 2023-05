Akkor így nyilatkozott munkatársunknak:

Felemelő érzés, hogy az én ötletem alapján nevezik el a város két pontját. Szép emlék marad, örökké elkísér.

Sipos Imre ma már nem tudja ötleteivel gazdagítani városunkat, tragikus hirtelenséggel hunyt el. A szomorú hírről lánya tájékoztatta lapunkat. Sipos Imre 74 éves volt. Soha nem pihent, mindig dolgozott. Nyugdíjasként is tevékenykedett otthon, a kertben, az állatok körül.

Lánya, Sz. Sipos Katalin azt is elmondta: Sipos Imre édesapja 1965-ben jött Tatabányára Hajdúhadházról dolgozni. Fia követte. A régi munkásszállón laktak, ami most a NAV épülete. A KOMÉP-nál dolgoztak nagyon sokáig, majd Sipos Imre megvette a darut és vállalkozóként, egyedül dolgozott. Hosszú ideig ő volt az egyetlen a környéken, a 16 tonnás, kék-sárga színű CKD autódaruval, amelyet Jónásnak nevezett el.

Sipos Imréhez köthető többek között a Turul madár felújítás utáni helyre tétele, a bánhidai Kardletétel-emlékmű daruzása, az ipari parkban is nagyon sokat dolgozott, s sokat tevékenykedett daruzott az Alplának, a régi Bákány Műveknek, a volt Souftecnek, a Mikrolinnak, Dall'Asta Arnold vállalkozásánál is, valamint a Cseri Strand és a Jászai Mari Színház felújításához is hozzájárult munkájával. A daruzás, a munka és az állattartás volt az élete – fogalmazott Szalontai Katalin.

Mányon vesznek tőle végső búcsút május 15-én, 11 órakor.