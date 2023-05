Még az eső is elállt május 3-án szerdán délután, csak hogy még többen kilátogathassanak a vármegyei rendőrség és katasztrófavédelem közös majálisára. A Május 1. parkot rendőrségi autók, tűzoltó fecskendők, egyenruhások és gyerekek lepték el. A programra nem csak családok, de iskolai csoportok is kilátogattak.

Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagytól, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy a nyílt napon az érdeklődők közelebbről is megismerkedhettek a rendőrség és a tűzoltók munkájával, felszereléseikkel.

– Aki eljött testközelből találkozhatott egyenruhás kollégákkal egy kötetlen hangulatú délutánon. Volt járműbemutató, ahol járőrautót és motort nézhettek meg, amikbe bele is ülhettek az érdeklődők. Volt bűnmegelőzési témájú programunk kifejezetten gyerekeknek, totóval, szerencsekerékkel, illetve toborzósátor is, ahol a rendőrségi és a határvadász képzésekről is kaptak tájékoztatást. Fegyverzeti bemutató is volt, ahol a csapaterős protektorokat is fel lehetett próbálni. És természetesen kutyás bemutatóval is készültünk, ami mindig hatalmas sikert arat nemcsak a gyerekek körében – sorolta a rendőrségi programokat a sajtóreferens.

Mindig nyitottak, mindig aktívak A rendőrség és a tűzoltóság is rendszeresen szervez különböző alkalmakat, ahol az egyenruhásokkal találkozhat a lakosság. A katasztrófavédelem szóvivője szerint a tűzoltók szerencsés helyzetben vannak, mert őket mindenki szereti, így sokan keresik meg őket a nyilvános eseményeiken, vagy látogatnak el a „Nyitott szertárkapuk” rendezvényükön a tatabányai laktanyába.

A rendőrség is sok közösségi eseményt szervez, ilyen többek között a „Tekerj velünk” kampány is, aminek középpontjában a biztonságos kerékpárosközlekedés áll. Legutóbb Tatán sikerült több mint száz bringást megmozgatniuk. Következő akciójukat pedig gyereknapra tervezik.

Varga Mihály Sebestyén tűzoltó főhadnagy, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a tűzoltók is látványos járműbemutatóval érkeztek a majálisra. A legnagyobb sikere az ezernyolcszázas években épült hagyományőrző tűzoltó lovasszekérnek volt, amit a gyerekek nagy örömmel hajtottak meg. Mindkét karjára 4-5 pár apró kéz csimpaszkodott, úgy pumpálták a vizet a tömlőbe.

– A tűzoltófecskendőkön és a tűzoltódarun kívül az iparbiztonsági járművet, vagyis a mobillabor felszerelését is megnézhették az érdeklődők. A tálcatűz oltást is, illetve a hagyományőrző tűzoltószekeret is kipróbálhatták a gyerekek. És természetesen lehetőség volt tűzoltóruhába öltözni. Mi is készültünk toborzó sátorral, ahol megismerkedhettek a tűzoltók mindennapjaival is. Részünkről a leglátványosabb talán egy roncsvágási gyakorlat volt, ahol autókat vágtak fel a tűzoltók és beszorult sérült mentését modellezték a kollégák – árulta el a tűzoltó.