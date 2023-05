Az átadón Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arról beszélt, hogy ez az új attrakció a helyieknek is nagy élmény, de az ide látogatók számára is egy újabb vonzerőt jelent. A visszajelzések alapján erre a környékre, de az egész vármegyére igaz, hogy turisztikai beruházások terén igen jól használják ki a kormányzat nyújtotta pályázati lehetőségeket, széles programkínálatot biztosítva az ide látogatóknak.

Mint ahogyan arról már beszámoltunk, átadták a tatai Kálvária-dombnál a Geológus Kert szomszédságában kialakított vasalt utakat. Az átadáson részt vett Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár, Szentkirályi Alexandra, Magyarország kormányszóvivője, Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője is, valamint Michl József, Tata polgármestere is. Az átadó után Révész Máriusz, valamint Szentkirályi Alexandra is beülőt csatoltak és sisakot húztak, hogy elsők között próbálhassák ki a pályát.