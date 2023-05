Elképesztő 19 perce

Szellemek jelentek meg Kisbér egén? Ezt a kísérteties jelenséget látnod kell!

Hallottatok már a Crow-instabilitásról? Most olvasónk kisbéri fotóján ti is megcsodálhatjátok, mi pedig mondjuk, miről is van szó pontosan.

Olvasóink az elmúlt hetekben többször küldtek már szerkesztőségünknek varázslatos felvételeket légköri jelenségekről, ijesztő viharfelhőkről. Most újabb felvételt kaptunk Kisbérről, egy olyan jelenségről, amellyel még nem találkoztunk. Olvasónk, Kreitl Orsolya május 8-án, Kisbér felett kapta lencsevére az úgynevezett Crow-instabilitást. A képet látva olyan látvány tárul a szemünk elé, mintha szellemek, lidércek követnék egymást a Bakonyalja felett. Crow-instabilitás Kisbér felett

Fotó: Kreitl Orsolya / Forrás: Beküldött De mi is az a Crow-instabilitásról? Az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán egy posztban fogalmazott úgy a jelenséggel kapcsolatban, hogy a repülőgépek kondenzcsíkjait figyelve lehet észrevenni, hogy torz gyűrűkből álló lánccá alakulnak át. Ezt a hatást Crow-instabilitásként ismerjük S. C. Crow amerikai fizikus után. "A gépet követő kondenzcsíkok az örvénylés hatására egymással is kapcsolatba léphetnek: a szárnyvégekről leszakadó, egymással szemben forgó örvények a géptől távolodva egyre nagyobb ívet írnak le, egy idő után összeérnek s oszcillálni kezdenek, majd egymástól nagyjából szabályos távolságra szétszakítják a kondenzcsíkot. Ezután a szakaszokra bomlott kondenzcsík egymással szemben lévő darabjai gyűrűket alkotnak.

