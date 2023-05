Ebből a folyamatból kiveszi a részét a Tesco is. Ahogyan korábban Nagy-Peidl Adrien, a Tesco külső kommunikációs menedzsere a Kemma.hu-nak elmondta az áruház vezetője felvette a kapcsolatot az illetékes szervekkel, hogy közösen mielőbb lakhatást találjanak az asszonynak. Legfrissebb információink szerint azonban ennél sokkal többet is tett. Magdi néni februárban tűnt fel az áruház környékén, a vezető pedig már akkor is rendszeresen vitt neki meleg kávét és elemózsiát. Most sem telik el úgy nap, hogy ne nézne rá az idős nőre. Úgy tudjuk, hogy már a családsegítőkkel is felvette a kapcsolatot.