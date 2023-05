A versenyre a környező településekről is szép számmal érkeztek gyermekek, így a kisbérieken kívül Bakonyszombathelyről, Etéről, Császárról, Ászárról és Szákszendről indultak a horgászversenyen. Szerencsére az idő is kedvezett nekik, s 445 darab, összesen majdnem nyolcvan kilogramm mennyiségű halat sikerült szákba csalogatniuk.

A nullától hatéves korig tartó korosztályban első helyezett lett Sólyom Nolen, a dobogón őt követte Biczó Ádám és Kruzics Dominik. A hét–kilencévesek között Elekes Réka, Kaszab Máté és Fazekas Zsolt lettek a legeredményesebbek. A tíz–tizennégyéves korosztályban Greguss Marcell győzött, Tóth Kristóf a második, míg Kruzics Leila a harmadik helyen végeztek.

A fiatal díjazottak

Forrás: facebook/Kisbéri Polgármesteri Hivatal

A legnagyobb halat fogó fiúgyermek Karvaji Rudolf lett, míg a legnagyobb halat fogó lánygyermek Kruzics Leila. A legtöbb gyermeket hozó nagypapa, aki négy unokáját hozta el, Molnár István volt. A Kisbéri Horgászegyesületnél már működik a horgász szakkör is, sőt idén szeptembertől Ászáron is tartanak majd foglalkozást, valamint nyáron horgász tanodára is várják a gyermekeket.