Több alkalommal vonultak tűz miatt, kétszer kéménytűzhöz, és műszaki mentésre is sor került Környebányán, ahol autó hajtott árokba, az óvoda területén pedig veszélyes fát vágtak ki – derült ki a vertessomlo.hu honlapon.

Az áprilisi, Tótkomlósi Kapocs Kupán a férfiak az első, a nők a második helyen végeztek, ők a Vándordíjat is elhódították. Júliusban három csapattal képviselték Magyarországot és Vértessomlót a szlovéniai Celjében a Tűzoltó Olimpián, a férfiak arany, az ifjúsági leány csapat ezüst, a női raj bronz minősítést ért el.

A legjelentősebb fejlesztést februárban zárták le ünnepélyes keretek között, hiszen Leader pályázati támogatás segítségével újították fel a szertárat, és akkor vették át hivatalosan a Magyar Falu Program keretében vásárolt Ford kisbuszt. Később a megemelkedett gázárak miatt a szertárba fűtő/hűtő klímaberendezést telepítettek az önkormányzat segítségével.

Az idei év eddigi időszaka is mozgalmasan telt, már 6 riasztást kapott az egyesület, kétszer műszaki mentéshez vonultak az önkéntesek. Januárban téli tűzoltótúrát szerveztek, húsvét előtt idén is rendbe tették a Tojásgurítót és márciusban az MTSZ–el közösen szervezték meg a X. Országos Tűzoltó Kapocs-kupát, melyen nyolc megyéből 18 csapat vett részt. A házigazdák remekeltek, a női kategóriában első, harmadik és negyedik, a férfiaknál első és negyedik helyezést értek el, és mind a női, mind a férfi kategóriában is ők nyerték el a Kapocskupa Vándordíjat.

Áprilisban Lakitelken, az Országos Tűzoltónapi rendezvényen Bőhm Gergely Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet vehetett át, május 5–én Zippenfenig Gergőt, aki egyben hivatásos tűzoltó is, Tatabánya polgármestere a városért végzett kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesítette. Ugyanezen a rendezvényen Schäffer László elnök a Vértessomlói ÖTE férfi, női, ifjúsági lány csapatainak a 2022. évi Nemzetközi Tűzoltó Olimpián (Szlovénia) elért kimagasló eredményeiért Elismerő Oklevelet vehetett át Igó István polgármestertől.

A továbbiakban is bőven várnak feladatok a tűzoltókra, hiszen alaposan kiveszik a részüket a május 20-ai Falunap előkészületeiből és lebonyolításából, július elején az ifjúsági csapatok Ausztriába utaznak, a Burgenland tartomány ifjúsági versenyére, egy héttel később a XI. Országos Ifjúsági Tűzoltóverseny és a X. Országos Hagyományos Tűzoltóverseny vár a somlói önkéntesekre Miskolcon, augusztus 26-án pedig a már hagyományos tűzoltó napot tartják, melyen az egyesület 110 éves fennállásának jubileumát ünneplik majd. Az elnöktől elhangzott, hogy a tagok, érdeklődők az ünnepi eseményen vehetik kézbe a jubileumra pályázati forrásból készíttetett kiadványt, amely számos fotóval, visszatekintéssel igyekszik felölelni a több mint évszázados múlt legfontosabb történéseit.

