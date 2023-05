Megnéztük, hogy ezúttal milyen járművekre lehet licitálni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, pontosabban, hogy milyen árverések indulnak el a közeljövőben. A Komárom-Esztergom vármegyei kínálat mellett Fejér és Győr-Moson-Sopron személyautós licitjeire is rálestünk. A leírásokban található linkek segítségével további információk és fotók is elérhetőek, ahogy az is, hogy melyik árverés mikor kezdődik.

BMW X83

A forgalmit és a rendszámokat leadták, a törzskönyvet nem. A jármű alváz- és motorszámát ellenőrizni nem tudták, az akkumulátor lemerült, de cserébe full extrás a kocsi, hogy csak néhány tulajdonságot említsünk a NAV leírása nyomán.

1,75 millióról indul a licit

Forrás: NAV

Audi A4

A tájékoztatás szerint a törzskönyv itt is hiányzik, az első-hátsó lökhárító sérült, a bal hátsó sárvédő nyomott, de van vonóhorogja és tetősínje.

200 ezer forinttal már be lehet nevezni az Audira

Forrás: NAV

Suzuki Ignis 1.3 GLX

Ez az Ignis nincs a legjobb formában. Beindítani nem lehetett, nem tudni, hogy akkumulátor okán, vagy más hiba miatt. A kilométeróra állást sem tudták leolvasni. Körben kisebb karcolások, sérülések vannak rajta. Cserébe van pótkereke.

250 ezer forintért lehet már licitálni rá

Forrás: NAV

Nissan Almera

A jármű a forgalomból ideiglenesen ki lett vonva, de az eddigiekhez képest jó híre is van a NAV-nak róla: forgalmi engedély, törzskönyv, rendszámtáblák megvannak. És nagyjából ez az összes pozitívum, mert egyébként horpadások, törések, sérülések csúfítják az autót. Meg egy lógó ajtó...

A minimális ajáénlat 150 ezer forint

Forrás: NAV

BMW 316 I

A gépjármű a forgalomból ideiglenesen ki van vonva. A forgalmi engedély, törzskönyv hollétéről nincs információja a NAV-nak, de a rendszámtáblát az okmányirodába elküldték. És a kulcsa sincs meg, mint írták.