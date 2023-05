Bár az nem újdonság, hogy Berki Mazsiról pletykál a fél internet, az azonban már meglepő szóbeszéd, ami most foglalkoztatja a követőket: vajon Mazsi tényleg második gyermekét várja? Az már köztudott, hogy a tatabányai születésű Berki Krisztián özvegyének új párkapcsolata van. Most pedig egy különös videó ad okot a találgatásokra.

Ahogy azt a Bors is megírta, a sztori akkor pattant ki, amikor Lénárt Évi jósnő azzal állt elő, hogy az elhunyt Berki üzenni akar Mazsinak, hogy készül újjászületni, méghozzá az ő közelükben, újszülöttként. Sokan ezt értelmezték úgy, hogy a sztáranyuka máris várandós. Többen sok boldogságot is kívántak az édesanyának. Más a negatív kritikát nem rejtették véka alá. Jöjjön most néhány ezekből a kommentekből.

Elég hamar felülkerekedett a boldogsága a gyászon ennek a szent asszonynak!

– írta az egyik hozzászóló.

Úgy őszintén? Mi közünk van nekünk ehhez? Miért kell ezt nyilvánosságra hozni? Magánügye

– kelt a híresség védelmére egy másik. De többségében bizony negatív kritikákat kapott a fiatal anyuka.

Hát ez gyorsan ment, nem mondhatjuk, hogy pazarolta az időt

– érkezett a komment.

Ha egészséges, jó kis gyerektartást, netalán még asszonytartást is fizettethet majd vele, míg rá nem tör a szerelem megint villámcsapásként

– írta egy másikuk. A sztármami nem erősítette meg a hírt, de nem is cáfolta. Ám nem lepődnénk meg, ha ez is csak egy pletyka lenne, hiszen mostanában sok híresztelés kapott szárnyra a celeb kapcsán.