Mint arról korábban beszámoltunk, két papagáj is eltűnt május 2-án, kedden Tatabányán. Mindkettőt a Facebookon kezdte el keresni a családja.

A Kemma.hu Pipi, a törpepapagáj gazdáival beszélt. Mint megtudtuk, a madár a hirtelen jött eső nagy robajától ijedt meg és szállt el gazdája, Judit válláról. A madár egyébként Olaszországba készült nyaralni a családjával, akik azóta is minden követ megmozgatnak, hogy megtalálják szárnyas kedvencüket.

A sors fintorra, hogy Dugó gazdái kedvencük keresése közben már három másik papagájról is hírt kaptak, akiket szabadon láttak a városban. Az egyik pont az a sárga hullámospapagáj volt, akit szintén a közösségi oldalon kerestek. A szárnyast be is fogták és visszavitték a családjához. Azonban Pipiről azóta sincs semmi hírük, így most úgy döntöttek, hogy pénzjutalmat ajánlanak fel annak, aki szeretett madaruk nyomára vezeti őket.