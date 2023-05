A közelmúltban, ahogy arról beszámoltunk, a P. Mobil is tiszteletét tette Tatán, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár nyílt napján. Technikusuk fiának meghívására érkeztek a laktanyába, ahol bár több, mint ezer civil volt, Schuster Lóránt zenekarvezetőt, Sárvári Vilmos szólógitárost, és Tarnai Dániel basszusgitárost többen is felismerték, váltottak velük pár kedves szót, vagy kértek közös fotót tőlük.

Kemma.hu riportere is kiszúrta a tömegben a zenészeket, és videós interjút készített a zenekar vezetőjével. Schuster Lóránt elmondta, hogy a rendezvényre elkísérte őket két technikusuk is. Az egyik nyugalmazott katona, a másikuk fia pedig a tatai dandárnál szolgál, ő invitálta a zenekar tagjait, hogy látogassanak el a nyílt napra.

− Érdekeltek, hogy milyenek az új haditechnikai eszközök, a Leopard harckocsik − mondta Schuster Lóránt, aki azt is elárulta, hogy Kecskeméten, a repülőtéren volt őrkatona. Igaz nem töltötte ki mind a 2 évet.

− Hat hónapig voltam katona a két év helyett. Ugyanis hat hónap után kirúgtak, mint békében és háborúban alkalmatlant − elevenítette fel nevetve régi emlékeit a zenész − Teljesen agyatlan módon hajtottak. Például minden másnap huszonnégy órás szolgálatba osztottak be minket és hasonlók. Gyakorlatilag bűntetőszázad jellege volt a dolognak és én nem akartam az életemből két évet ilyennel eltölteni a katonaságnál. Hangsúlyozom, hogy a katonáskodást nagyon szerettem, csak kiderült, hogy a honvédség nem képes a saját szabályait sem betartani - tette hozzá a frontember, aki kezébe vette a sorsát és jelezte a feljebbvalóinak az problémákat.

− Egy hajnalban megmértem a körlet hosszát, szélességét és magasságát, és kiderült, hogy a szolgálati szabályzatban előírt minimális, 2,8 légköbméter nem állt a honvédek rendelkezésére. Erről írtam is egy levelet, amiből végül nagy kalamajka lett, mert új körletet kellett nyitniuk. De több dolog miatt is felemeltem a hangomat. Végül az utolsó dobásom, az az volt, hogy írtam egy dolgozatot a Sorkötelesek szabad vallásgyakorlata a Magyar Néphadseregben címmel. És ezután pánikszerűen leszereltek − fejezte be a történetet Schuster Lóránt, aki mindezek ellenére militaristának tartja magát és szerinte nagyon fontos a honvédség, amit a koncertjeiken is hangoztat.