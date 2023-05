Bódult állatok

Márton Vlad András elmesélte, hogy a vaddisznó kifejezetten szereti a fákról potyogó, túlérett gyümölcsöket, melyektől illuminált állapotba kerülhetnek. Az őzekhez, szarvasokhoz hasonlóan ha egyszer rátalálnak egy-egy ilyen helyszínre, akkor tudatosan vissza fognak oda járni. Hozzájuk hasonlóan több állat is szereti az erjedésnek indult termést, éppen ezért a valóságot láthatjuk az 1974-es Sivatagi show című filmben is, amelyben botladozó strucc, dülöngélő majom és bódult elefánt is szerepel. A dömösi madármentő olyat is tapasztalt, hogy egy varjú rászokott az eperre, ami azért is „veszélyes”, mert ennek a fajnak az egyedei könnyen tanulnak egymástól, így akár hatalmas károkat okozhatnak az eperültetvényeken.