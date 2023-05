Az Amigurumi Klub és Feró Júlia képzőművész, a Bakfark Bálint AMI és a Silhouette Balett, valamint a Fénnyel Festők Fotóklubja, a HéBé AMI és a Szövőszakkör − többek között az ő munkájukkal találkozhatott az érdeklődő, de gazdag programsorral várt az intézmény többi szeglete is, a kiállítótermen kívül. Volt kistérségi nyugdíjastalálkozó, bokodi, kecskédi és vértessomlói szépkorúak részvételével. Természetesen a házigazdák sem maradhattak el: az Értelmiségi Klub tagjai, a szlovákok, a borbálaiak, a Hölgyklub és az örökifjak sem.

A szakmai napon a Természetjárók a majki katonai temetőbe látogattak, de civil fórumot is tartottak ezen a napon a Kölcseyben. Kiemelkedő részvétel volt például az egészségnapon, ahol díjmentes szűrésekre lehetett jelentkezni. Az érdeklődők részt vehettek vércukor-és vérnyomásmérésen, valamint Covid ellenanyag szűrésen, de az ezoterika világa is nyitott kapukkal várta őket. Egyebek mellett volt aura mérés, különböző terápiákat mutattak be és indiai fej masszázs is nagy sikert aratott.

Mindezzel párhuzamosan az ápolási intézetben hallásvizsgálatot végeztek, Tölgyesi Tímea, a Vöröskereszt területi koordinátora felhívta a figyelmet a véradás jelentőségére. A Természetjárók és a Csendes Lótusz tagjai pedig nyílt órát tartottak. A zárónapon és az Én Zeném sorozaton belül Kovács Anna „Panna” mesélt élete színeiről, később egy igazán pörgős esemény kezdődött. A táncosoké volt a színpad, vagyis a főtér: flashmobbal, azaz villámcsődülettel zárta egy hetes programját a bányászváros.

Közreműködött benne a Cirill Táncstúdió, valamint Oroszlány két zumbaoktatója, a Bius Team és Csiszár Anita.