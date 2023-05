Nemrégiben megírtuk, hogy Tatabányán, kicsit pontosabban Újvárosban helyenként akkorára nőtt a fű, hogy szinte már ellepi a köztéri padokat. A fotókat, amiken az áldatlan állapot látható, Nagy Béla, a megyeszékhely független képviselője tette ki Facebook-oldalára, megjegyezve, hogy „azért valljuk be, probléma is van, nem is kevés!”