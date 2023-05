Fontos tudni, hogy nem a fáról esnek ránk a kullancsok. Az árnyékos aljnövényzetben bújnak meg, s gyakran mi sodorjuk le őket. Jó, ha alaposan felkészülünk egy kirándulásra: legoptimálisabb, ha világos színű, zárt ruhába öltözünk, hogy könnyebb legyen észrevenni magunkon a rovart. Húzzuk a zoknit a nadrágszárra.

Ha hazaérve, alapos vizsgálat után találunk magunkon kullancsot, nem kell pánikba esni, ki kell húzni. Fontos, hogy nem szabad semmit sem rákenni.

A kullancs eltávolításához legalkalmasabb egy vékony hegyű csipesz, amellyel a kullancsot a bőrhöz minél közelebb foghatjuk meg anélkül, hogy az utótestét összenyomnánk. A megragadott kullancsot határozott mozdulattal húzzuk ki a bőrből. Ha beszakad a kullancs feje, akkor sem kell elkeseredni: ha a potroha leszakad, már nem tud fertőzni a kullancs. A néhány órán belül felfedezett kullancs jó eséllyel nem okoz fertőzést, ám a csípés helyét folyamatosan figyelni kell.

A sebet, ha lehetőség van rá, langyos, szappanos vízzel öblítsük le. Előfordulhat, hogy a kullancs eltávolításakor a bőrben marad a sebben apró, visszahajló horgocskákkal rögzült szájszerv. Ez azonban már a kórokozó–átvitel szempontjából nem jelent veszélyt; így ha nem tudtuk kiszedni, akkor, mint egy apró szálka, idővel magától kilökődik a bőrből. Célszerű a befúródott kullancs helyét és eltávolításának idejét a naptárba feljegyezni, hogy az esetleges betegségtünetek megjelenésekor az orvost tájékoztathassuk a kullancscsípés időpontjáról.

Tévesen gondolják sokan, hogy a Lyme–kórt minden esetben a csípés körüli piros folt jelzi. Sokszor fertőzés esetén sem alakul ki a jellegzetes körkörös elváltozás a bőrön.

A Lyme–kórt baktérium okozza. Ha nem veszik észre a csípést, akár évekig is tünetmentesen élhet az ember, ám nem lehet tudni, hogy mikor, mitől lobban be. Sajnos nagyon kevés Lyme–specialista ismeri fel ilyen esetekben a betegséget, amelynek nagyon súlyos következményei is lehetnek. Érinthetik gyakorlatilag az összes szervrendszert, így a mozgás–, az emésztő–, hormonális szerveket, és az idegrendszert is. Feltételezhető, hogy sok ember él Lyme–fertőzöttként, vagy teljesen tünetmentesen, vagy csak enyhe, például emésztőrendszeri tünetekkel.

Az időben diagnosztizált Lyme viszont antibiotikummal jól gyógyítható.