Két felnőttet és két gyermeket harapott meg a zárt udvarból valamiért kiszabadult eb, és óriási iramban haladt az óvoda felé.

– Sajnálatos és nagyon szomorú dolog miatt aggodnak most a gesztesiek. Nálunk is, mint más kisebb faluban megszokott, hogy néha kimegy az udvarból egy–egy kutya, de gazdája visszahívja. Szerencsére hasonló eset még nem történt – kezdte Rising Károlyné.

Ezúttal egy német juhász tudott kiszabadulni egy kertből, ahol két család is él. Az eb gazdájának testvére azonnal üldözőbe vette a négylábút, amely a falu központját vette célba. A Faluház környékén megtámadott egy munkába siető nőt, aki igyekezett egy építési területre beugrani, de a combját így is megharapta. Szaladt tovább a parkoló és a játszótér felé, ahol az iskolások és óvodások tartózkodtak. Menet közben egy alsós kisfiút is megmart, majd a Faluház kertjében feldöntött egy óvónőt, s megharapta.

– Közben persze a gazda testvére próbálta követni az ebet, de nem tudta befogni. Érthető módon óriási riadalom támadt. A sérült kisfiú mellett a letepert óvónő is sikított a váratlan támadás és fájdalom miatt. Szerencsére a legtöbb kisgyermek közben fel tudott kapaszkodni a magasabb játékokra, egy kis óvódást azonban mégis sikerült elérnie a kutyának. A teste bal oldalán érte a harapás, s beverte a fejét, amelyből folyt a vér. Ezt minden óvodás látta.

Ezt követően tudta a tulajdonos testvére befogni a kutyát, s vitte haza a zárt udvarba. Azonnal hívták a mentőket, rendőrséget, akik körültekintően látták el a sérülteket. Hárman kórházba is kerültek egy rövid időre, ahol ellátták őket.

A polgármester elmondta: sokként érte a kutyatámadás a falut, a kisgyermekeket. A szülők aggódnak, nem merik a gyermekeiket elengedi a játszótérre, az iskolába egyedül, kíséret nélkül. A házat, kertet, ahol a kutya él mindenki elkerüli.

– Kértünk segítséget pszichológusoktól, hogy támogassák szükség esetén a gyerekeket és a szülőket a feldolgozásban. A kutyát hatósági állatorvos megvizsgálta. Jelenleg hatósági karanténban van. Két hét múlva derül ki, hogy hogyan tovább. Jelenleg ugyanúgy a kerítésen belül van, szabadon.