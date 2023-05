Tatabánya polgármestere, Szücsné Posztovics Ilona közösségi oldalán számolt be arról, hogy a város parkolási koncepciójával kapcsolatban tartottak megbeszélést a városházán. Ahogy posztjában fogalmazott, a megbeszélés széleskörű volt, amelyen az önkormányzati képviselőkön és a polgármesteri hivatal szakemberein kívül részt vett a T-Busz Kft., a Volánbusz Zrt., a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-kapitányság, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., valamint több elismert tervező iroda képviselője is.

Mint a városvezető írta, szinte az összes városrészben komoly problémát okoz a parkolás. Tatabánya közterületein lévő 13 500 parkolóra több mint 30 000 gépjármű jut. Hozzátette, hogy a kocsik száma az elmúlt három évtizedben több mint a duplájára nőtt. Ezzel a hatalmas ütemű gépjárműszám-növekedéssel a parkoló építések területén képtelenek voltak lépést tartani.

A polgármester kiemelte, hogy a parkolási problémák városi szintű kezelésére már nem elegendő a városrészekben - városi szinten egységesen nem koordinált - parkolók létesítése. Számos elvi kérdésben is döntésre kell jutni.

Meddig igyekszenek kielégíteni az egyre növekvő motorizáció okozta helyigényeket?

Továbbra is feláldozzák-e a zöldterületeket új parkolók létesítése céljából?

Van egyéb alternatíva, van-e realitása, újabb mélygarázsok parkolóházak létrehozásának Tatabányán?

Szükséges-e a fizetős parkolási rendszer kiterjesztése a város egyéb területeire?

A közgyűlés a parkolási koncepció műszaki tartalmáról már döntött. A mostani, széleskörű megbeszélésen a szakemberek bevonásával e műszaki tartalom ismételt áttekintésére került sor. Emellett felmerült számos aktuális probléma is. A szakemberek abban egyetértettek, hogy könnyű megoldás nincs. Kiemelték azt is, hogy hosszútávra kitekintő, ám a rövidtávú megoldásokat is tartalmazó koncepció készítése szükséges.