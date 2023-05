A Kemma podcast legújabb epizódjában Stegmayer Mátét, a Kuny Domokos Múzeum múzeológusát faggattuk arról, hogy mik lesznek az idei év nagyobb eseményei, programjai az intézmény háza táján. Vendégünk beszélt az új tárlatról, amely az Ami a lábunk alatt hever címet kapta. Megtudtuk, hogy a múzeum most vállalta azt a feladatot, hogy megmutassa és közelebb hozza az érdeklődőkhöz Kuny Domokos személyét, akiről a tataiak vajmi keveset tudnak. Sőt, Stegmayer Máté a kiállításmegnyitó tervezett időpontját is elárulta nekünk.

A podcastben szóba került, hogy az év második felében több konferenciát is rendez majd a múzeum, de lesz nyári tábor is, folytatódnak a sikeres városi séták, valamint a bőröndszínházra is számíthat a közönség. Természetesen az intézmény társmúzeumáról, a megújult, megszépült Német Nemzetiségi Múzeumról, annak programjairól sem feledkeztünk meg a kérdések sorában.

