Így csinálj végig egy teljesítménytúrát – címében ezzel a felütéssel került ki az Aktív Magyarország YouTube-csatornájára az a videó, amit Fiantok Dani készített, miközben végigküzdötte magát a Gerecse 50 teljesítménytúrán. Az esemény nem tegnap volt (hanem áprilisban), de aktuálisabb, mint valaha, hiszen túraszezon van és eső és sár...

...és csend és hó és halál.

– folytathatnánk Vörösmarty szavaival a sort, kitekintve az ablakon.

Az elején sajnálod a cipődet, meg a nadrágodat

– mondja Dani, el is feledkezve a legfontosabbról, hiszen ott van a túrázóval ilyenkor az önsajnálat is. De azért azt elárulja, hogy a teljesítménytúrák csak látszólag szólnak az izmokról. Ha elindulunk, valójában egy olyan kalandban lesz részünk, amelyet egyszerre játszhatunk fizikailag és fejben is.

Egész biztos, hogy bele fogsz halni a végére

– fogalmaz szuszogva. Szenvedését nézve pedig szinte elszégyelli magát az otthonról olvasó. Íme a videó.