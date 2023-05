Kijelzők mutatják a várakozási időt

A programszervezéskor hamar kiderült, hogy nincs is olyan sok hullámvasút Európában, amely tudná az átfordulós trükköt. Még szerencsésnek is mondhatjuk magunkat, hogy a lengyelek alig kilenc éve, kissé bizarr módon Auschwitz mellett, a közeli szlovák-cseh-német hármashatártól nem messze megnyitották EnergyLandiát. Jelenleg 18 hullámvasút működik a parkban, de induláskor még itt sem volt lehetőség a fejjel lefelé száguldásra.

A sorban állás nem is rettenet a hatalmas, 35 hektáros parkban, amely tavaly 1,8 millió látogatót fogadott és szezonban nagyjából mindig tele van. A vidámpark működése elképesztően jól szervezett, nagy kijelzőkön lehet követni, hogy melyik attrakcióra épp hány perc a várakozási idő. A legnagyobb érték, amit láttunk, 20 perces sorban állás volt. A sorok úgy kanyarodnak, hogy a vendégek oda is, vissza is elmennek egy sor, vonalkódos csuklópánttal elektronikusan nyitható szekrény mellett. Ebbe lehet betenni a táskát, vizet, mobilt, szemüveget, majd ezeket a menet után a túloldali ajtó nyitásával újra felvehetjük.