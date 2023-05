Az újdonsült mennyasszony a Kemma.hu-nak elárulta, hogy igazi meglepetés volt számára a leánykérés, amibe a barátait és a rokonait is beszervezte kedvese.

– Tudtam hogy nem egy hétköznapi lánykérést tervez, hiszen mondta már nekem, hogy ha majd megkéri a kezem, akkor azt maradandó élménnyel szeretné megtenni. De erre nem számítottam, és főleg nem most, abban a helyzetben – emlékezett vissza Aliz, aki már három éve van együtt kedvesével.

Akkor tudatosult bennem, hogy mi fog történni, amikor már kint álltam és Tamás jött felém a tank kíséretében. Abban a pillanatban jöttem rá, hogy eljött ez a bizonyos nap. Hihetetlenül boldog vagyok, ez a lánykérés pontosan tükrözi a mi kapcsolatunkat, és amíg élek el nem felejtem egyetlen percét sem

– idézte fel a lány, azt is elárulva, hogy utólag tudta meg, hogy szerelme már több mint fél éve tervezgette a meglepetést, amibe bevonta Aliz összes családtagját, de az ismerőseit is, beleértve a barátnőit is, mindezt nagy titokban tartva. A fiatal menyasszony azt is elárulta a Kemma.hu-nak, hogyan ismerkedett meg élete szerelmével.

Az autók a másik szerelem A fiatal lány azt is elmesélte, hogy párja igazi autómániás, és ebből már több vicces kalandjuk és fotójuk is született.

– A Kakucs ringen voltunk, meglepetés ajándék volt a srácoknak. Tomi nagy Ford-fanatikus, így nem volt kérdés hogy ő a Shelby Mustangot szeretné vezetni. Igazából innen jött az egyik kedvenc közös képünk ötlete. Imádja a Fordokat, megszállottan, és szó szerint úgy kell őt elrángatni, ha ilyen autókról van szó – mosolygott a leendő katonafeleség.

– Az öcsém hozott össze minket. Akkoriban lett vége az előző kapcsolatomnak, és hát nem igazán volt kedvem utána ismerkedni. De az öcsém elém állt, és azt mondta nekem, hogy bízzak benne, mert ő ismer egy hihetetlenül jó embert, aki vicces, egy kicsit bolond, de egy nagyon jó barát és nem mellesleg még jól is néz ki. Mint kiderült, már jelezte Tominak is, hogy ha szeretne egy okos és csinos barátnőt, akkor keressen meg engem. Tehát kerítőt játszva össze hozott minket – nevetett Aliz, aki szerint onnantól kezdve minden tökéletesen ment.

Nem volt kérdés, hogy a sors őt szánta nekem.

– fogalmazott Aliz, hozzátéve, hogy már Tamás bemutatkozása is nagyon hatásos volt.