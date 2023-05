Michl József, Tata polgármestere elmondta, hogy a Malomkertbe belépővel jöhetnek be a látogatók. Aki csak a Malomszigetet szeretné megnézni, vagy kipróbálná a vízi játszóteret egy kedvezményes sétálójegyet válthat. A Jenő-malmot és a benne található attrakciókat egy külön belépővel nézhetik meg, de kombináltjegyet is válthatnak az érdeklődők. Természetesen a tataiak Tata kártyával a Malomparkba is kedvezményesen vásárolhatnak jegyet. A tervek szerint a Malomkert június 16-án, a Tatai Sokadalom első napján nyílik meg, amikor ingyen próbálhatják ki, nézhetik meg a családok a vízi játékokat.

A gútai hajómalom

A Délnyugat-Szlovákiában található gútai hajómalom az úszó vízimalom utolsó példánya, és Szlovákia egyetlen hajómalma. Bár a malom elvileg működőképes, azonban a holtág mozdulatlan állóvize miatt nem működik. Jelenleg a Vízimalom Múzeum működik benne. A Duna holtágán helyezkedik el a két párhuzamos csónakra felhelyezett, és a parthoz kikötött vízimalom. A csónakok nagyobbak az eredetieknél. A malom rekonstruált hasonmását a Komáromi Hajógyárban készítették el 1982-ben az egykori dunaradványi hajómalom mintájára.