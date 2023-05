Korábban is beszámoltunk már a Neszmélyi Hajóskanzen macskájáról, Pityuról, aki igazi hajóskapitányként egy gőzösön él és nem fél a víztől. Most, hogy árad a Duna, ismét bizoyította, hogy nem holmi szárazföldi négylábú ő, hanem vízre termett kemény kandúr. A minap, amikor a skanzenben jártunk, ő békésen durmolt a hajón, amit száraz lábbal már nem lehetett negközelíteni. Mint akkor megtudtuk, ő sem ölben közelítette meg az otthonát, és erről videós bizonyítékot is kaptunk.