Lakhatás

Schmelcz Gézáné arról is beszélt, négy éve készülnek ennek a projektnek a megvalósítására, ekkor kezdtek bele egy olyan kampányba, hogy a városban élők megértsék, mint jelent a támogatott lakhatás, illetve ők is magukénak érezzék a projektet. Koncerteket, ismeretterjesztő rendezvényeket szerveztek ennek érdekében, ellátogattak a környező intézményekbe is. Hozzátette, a támogatott lakhatásra valós igény mutatkozik, nagy szükség van ilyen jellegű szolgáltatásra a városban.