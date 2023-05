Dr. Molnár Attila ismét elmondta azt is, a következő Komáromi Napok idején Jókai-palacsintával kötik össze Észak- és Dél-Komáromot az Erzsébet híd teljes hosszában, azaz több mint 400 méteren. A kivitelezésen már most gondolkodnak. Ezzel szeretnének a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerülni.

Büfékocsik

Horváth Zoltán, a Food Truck Show főszervezője arról beszélt, a Food Truck Show az ország mozgó étterme: egy időben és egy helyen mutat be ételeket és italokat kínáló, mozgásra képes vendéglátó járműveket. Kitért arra is, huszonkét büfékocsival érkeznek Komáromba. Mint mondta, street foodot árulnak, de szeretnék eloszlatni azt a tévhitet, hogy a street food csak pizzát és hamburgert jelent. Digitális étlapot is készítettek az alkalomra, amelyen a teljes kínálat szerepel.

Az első komáromi Food Truck Show-n nem csak ételek várják majd az érdeklődőket, hanem több helyi szervezet, egyesület is kitelepül. Kézműves foglalkozások, ugrálóvár és koncertek is lesznek az esemény teljes ideje alatt.