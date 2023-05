Ahogy arról már beszámoltunk, a Tour de Hongrie negyedik etapjának útvonala vármegyénket is érinti, ezért szombaton több útszakaszon is lezárásokra, korlátozásokra kell számolni. A verseny azonban nem csak az autók közlekedését, hanem a tömegközlekedést is korlátozza. A kerékpárosverseny miatt késésekre kell számítani szombaton a székesfehérvári, valamint a Komárom és Esztergom közötti vasútvonalakon; a korlátozások a Volánbusz számos járatát is érintik, tudatta a Mávinform az MTI-vel.