A gyerekek nagy érdeklődéssel, izgatottan, örömmel találkoztak a Vasáros Lajos elnökletével működő civil csoport tagjaival. A vendégek Flóriánnal érkeztek.

Az immár lassan muzeális korú, de sok, szakszerű munkával karbantartott, remek műszaki paraméterekkel rendelkező tűzoltóautóba lelkesen másztak be a gyerekek, egy-két gombját meg is nyomhatták. Elsősorban a fiúk kezdték el birizgálni a vendégek által erre lehetőséget kínáló technikai eszközöket, védőfelszereléseket. A Nyerges ÖTE csapata rövidesen a Napsugár Óvodában és a Benedek Elek Óvodában is találkozik a gyerekekkel.

A helyi események korábbi nyitányaként, Mihelik Magdolna polgármester és Vasáros Lajos egyesületi elnök koszorút helyezett el az önkéntes települési tűzoltók munkáját dicsőítő, megköszönő, két évszázaddal ezelőtt ezelőtt állított, helyi tűzoltó emlékmű talapzatán. Már a jelenünkben került elő a föld alól.