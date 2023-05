Tucatnál is több óvoda, hat általános iskola és egyesület, valamint szociális intézmény is benevezett a Jubileum Parkban megszervezett Kihívás napi programra május 31-én. Vadóc László főszervező kiemelte: tavaly kategóriagyőztes volt Tatabánya, most is ez a cél. Az idén is jól megmozdult a város, van esély arra, hogy ismét az élen végezzünk.

Délután háromig tizenkettőezernél is több teljesítés volt, azaz ennyi mozgásformát próbáltak ki az érkezők a parkban elhelyezett harmincféle sporteszköz segítségével. Mivel egy ember akár több tevékenységet is kipróbálhatott, ez összességében hozzávetőlegesen 6-7 ezer embert jelenthet. Voltak azonban sokan, akik saját intézményükben szerveztek sportnapot.