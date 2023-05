Most péntekig várják a lakosoktól a kedves plüssöket is, amelyeket bemutatnak. A szervezők arra kérik a lakókat, hogy akinek van olyan mackója, amit szívesen felajánlana a kiállítás egyik darabjaként, jelezze azt Takács Tímea könyvtárosnál és vigye el a faluház könyvtárába. A mackók őrzött helyen lesznek és természetesen a kiállítás végén mindenki visszakapja a felajánlott plüssét. Ezenkívül nyolc órai zenés ébresztőről, óvodai műsorról, örömtánctól, operett és musical slágerekről, retró diszkóról és tűzzsonglőr bemutatóról is a szól majd a falunapi rendezvény. Koncertezik az 507 Band, 16 órától.