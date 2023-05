Az előadáson komáromi kötődésű, komáromi származású személyek történetén, életsorsán keresztül nyerhettek betekintést a résztvevők az orosz fogságban töltött mindennapokba. A hallgatóság szembesülhetett a hadifoglyok keserves szenvedéseivel, szökési kísérleteikkel és adott esetben a szerencsés hazatérésekkel is. A történész 2018 óta foglalkozik ezzel a témával, mint mondta, ez a tárgykör rendkívül érzékeny, egyúttal érdekfeszítő és végtelenül emberi. Öt évvel ezelőtt a múzeummal közösen külön kiállítás is készült a témában.

Komáromi emlékek címmel kiállítás is nyílt a könyvtárban, amelyen korabeli képeslapok idézik fel Észak és Dél–Komárom múltját és korabeli épületeit. Dudás Judit, a könyvtár igazgatója a kiállított képeslapok közt két különlegességet is említett: az egyik Komárom jövőképét, míg egy másik a Jézus Szíve Római Katolikus templom belső terét mutatja be.