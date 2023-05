A napokban Tatabányán és Veszprémben is volt szerencsén részt venni A nemzet aranyai közönségtalálkozóján. A magyar vízilabda 1997-2008 közötti aranykorát felelevenítő dokumentumfilm óriási sikerekkel megy a mozikban, az első héten még a Super Mario-filmet is megelőzték nézettségben, sőt idén a legnagyobb nézőszámmal A nemzet aranyai nyitott a filmszínházakban a magyar filmek közül.

A vízilabdázókat övező szeretetet mi magunk is megtapasztalhattuk, két helyszínene is. Előbb Tatabányán, majd Veszprémben. Mindkét moziban telt ház várta a rendező Zákonyi S. Tamást, valamint a vele érkező olimpikonokat. Kásás Tamás és Märcz Tamás mindkét városban ott volt, társuk Tatabányán Steinmetz Barnabás és Hosnyányszky Norbert, míg a másik megyeszékhelyen Kiss Gergely volt.

Kásás Tamás tatabányai emlékeiről is mesélt nekünk podcastunkban. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó édesapja ugyanis 1977-től 1984-ig a Tatabányai Bányász játékosa volt, majd edzője is. Kásás Zoltánról 2015-ben termet is elneveztek a megyeszékhely Dózsa-iskolájában. Tamás most arról mesélt, hogy nagyon jó emlékei vannak az itteni éveiről. Mint mondta, gyerekkora nagy részét itt töltötte, a nyarakat főleg az uszodában, sőt óvodába is ide járt, és a Sárberki lakótelepen laktak.