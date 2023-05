Az avatóünnepségen a Felföldi Baranta Szövetség két csapata is részt vett, amelyek bemutatót is tartottak. Az egyesület vezetője, Herczeg István szerint a magyar népi műveltséget csak úgy tudják továbbvinni, ha megismerik a néprajzi elemeket: a népmeséket, néptáncokat, hagyományokat, amelyek mind a baranta egységét alkotják. Nyáron a barantások tábort is szerveznek, ahol tartalmas élményeket kínálnak a 10 és 14 év közötti gyerekeknek. Az új jurta dr. Molnár Attila polgármester támogatásával valósult meg.