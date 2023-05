– Ezt ide rakom, úgy látom ez ide való – forgatta jobbra-balra a kezében a kirakós egyik darabját egy hölgy, aki társaival együtt szépen lassan megoldotta a képes feladványt. A szellemi-elméleti feladatok nem merültek ki ennyiben, hiszen volt például dorogi nevezetességekkel kapcsolatos keresztrejtvény is. Ki kellett találni, hol szokták megrendezni a nyári szabadtéri koncerteket, vagy hogy ki az uszoda névadója. A helytörténeti bingó is vonzotta a szépkorúakat.

Izgalmas sakkjátszmákat is rendeztek

Fotó: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

A fitt napon Knyaskó Máté, a DorogiSport intézményvezetője köszöntötte a jelenlévőket, majd Illés Ildikó és Ferenczi Gabriella senior örömtánc oktatók által tanított örömtánc koreográfiákat tekinthettek meg a résztvevők. Az idősekhez a Dorogi Hétszínvirág Óvodába járó gyermekek csatlakoztak, a tánc összehozta a generációkat.

A téren elhangzott, hogy a DorogiSport csapata a szépkorúakkal korábban már találkozott a MindenKor mozgásban programsorozat keretein belül, ahol sportolási lehetőséget biztosítottak az idősebb korosztály számára. A mostani rendezvényen összesen nyolc, könnyű fizikai, illetve szellemi elméleti állomások vártak a jelenlévőkre. A nyugdíjasok az információs pultnál vehették át a pontgyűjtő füzeteket, melyben az egyes állomásokon lehetett pecséteket gyűjteni. A harmadik, ötödik, illetve nyolcadik pecsét megszerzését követően meglepetés ajándékokkal kedveskedtek a szépkorúaknak. Népszerű volt továbbá a Múltunkat nem feledjük beszélgetés, mely során Szabó-Berghauer Zoltán, a városi kulturális intézmény vezetője Dankó Józseffel a dorogi sportélet kiemelkedő pillanatait, míg Holicska Lajossal a turizmus érdekességeit elevenítette fel.

A tartalmas napon az egyre népszerűbb nordic-walking-gal, vagyis a skandináv gyaloglással, mint mozgásformával is meg lehetett ismerkedni, de a parkban jógázni, tornázni is lehetett. A szervezők jóvoltából több kiállító is standokkal várta a vendégeket, így például volt ingyenes látásvizsgálat, de megiskerkedhettek táplálékkiegészítőkkel és kozmetikai szerekhez is hozzájuthattak. Tombolasorolás is színesítette a rendezvényt, melyet tárgyi felajánlásokkal támogatott a Richter Gedeon Nyrt. A programon egyébként részt vettek a város nyugdíjas szervezeteinek tagjai, sőt, a dorogi Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ munkatársai és lakói is kilátogattak az Otthon térre.